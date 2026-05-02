Galatasaray sofre goleada e adia comemoração do título; Talisca dá esperança ao Fenerbahçe

O Galatasaray não conseguiu conquistar o título nacional turco neste sábado. Uma vitória sobre o Samsunspor teria sido suficiente, mas o Cim Bom sofreu uma derrota surpreendente por 4 a 1. Ao mesmo tempo, o Fenerbahçe venceu por 3 a 1 contra o Basaksehir, reduzindo a diferença para o Galatasaray para quatro pontos. Faltam ainda duas rodadas para o fim da Süper Lig.
Samsunspor - Galatasaray 4 a 1
O Galatasaray entrou, naturalmente, como favorito na partida contra o Samsunspor, que ocupa a segunda posição, e parecia estar confirmando esse papel quandoYunus Akgün abriu o placar com um belíssimo chute por cima do goleiro, fazendo 0 a 1.
No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade, e o Galatasaray viu a vantagem desaparecer aos 22 minutos por conta de Marius, que teve tempo e espaço de sobra e enganou o goleiro do Galatasaray, Günay Güvenç, mandando a bola para o canto errado: 1 a 1.
Marius também foi fundamental no segundo tempo, com sua assistência para o 2 a 1 de Cherif Ndiaye. Os problemas se agravaram para o Cim Bom quando Güvenç foi expulso por mão na bola.
Com dez contra onze, o Galatasaray enfrentou um final de jogo doloroso, no qual Marius e Ndiaye voltaram a mostrar sua classe e ampliaram o placar para 4 a 1.
Fenerbahçe - Basaksehir 3-1
Após a derrota no clássico da semana passada contra o Galatasaray, o Fenerbahçe deve ter pouca esperança (ou já não tinha) de conquistar o título, mas os Canários Amarelos fizeram o que tinham que fazer.
Anderson Talisca e Amine Harit garantiram que as equipes fossem para o intervalo com o placar em 1 a 1. No segundo tempo, o Fenerbahçe fez a diferença e deve isso a um único jogador: Talisca.
O ex-parceiro de ataque de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr abriu o placar, fazendo o 2 a 1 com um chute forte de esquerda no canto oposto. O brasileiro completou seu hat-trick a vinte minutos do fim, marcando o 3 a 1 de maneira semelhante.
O Fenerbahçe ainda enfrenta o Konyaspor (fora) e o Eyüpspor (em casa), enquanto o Galatasaray ainda tem jogos contra o Antalyaspor (em casa) e o Kasimpasa (fora).