Gabriel Magalhães provoca após vitória do Arsenal: "Londres é vermelha"

Zagueiro brasileiro marcou o gol da vitória do Arsenal contra o Chelsea e provocou o rival

O Arsenal foi até o Stamford Bridge e bateu o Chelsea por 1 x 0. Autor do gol da vitória, o brasileiro Gabriel Magalhães não deixou a oportunidade passar em branco e provocou os rivais dizendo que “nada pessoal… Londres é vermelha”.

A frase foi dita pelo zagueiro em seu Twitter e foi uma clara provocação a Pierre-Emerick Aubameyang. O ex-jogador do Arsenal, que hoje está no Chelsea, disse momentos antes do jogo que não tinha “nada pessoal” contra a sua ex-equipe.

A vitória foi essencial para o Arsenal, que voltou a liderança da Premier League. Agora, o time treinado por Mikel Arteta soma 34 pontos, dois a mais que o Manchester City, vice.

Por outro lado, a má fase segue no Chelsea. Na sétima colocação com 21 pontos, os Blues só ganharam um dos seus últimos cinco jogos na Premier League.