Como Agüero perdeu espaço no City e vê até futuro no clube em dúvida

Apesar do momento crítico, argentino pode ser o maior artilheiro de todos os tempos do clube

Sergio Aguero está a apenas três gols de se tornar o maior artilheiro da história do derby de Manchester - mas o atacante pode não ter mais uma chance de quebrar o recorde.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com seu contrato com o Manchester City acabando no final da temporada e nenhuma decisão sobre um novo acordo, o jogo deste domingo (7) com seus rivais Manchester United, pode muito bem ser a última oportunidade do argentino para superar a marca de 11 gols de Wayne Rooney.

No entanto, depois de uma campanha marcada por lesões e doenças, é improvável que ele comece entre os titulares, e pode nem mesmo aparecer.

Embora Pep Guardiola tenha mudado até sete jogadores nas últimas semanas, e Aguero tenha ficado de fora da vitória no meio da semana sobre o Wolves, não há garantia de que o camisa 10 será reconvocado.



Foto: Getty Images

De fato, a importância do jogo - a vitória colocaria o City com 17 pontos de vantagem sobre o United, efetivamente selando o título - significa que Aguero deve estar no banco novamente.

É uma temporada frustrante para o jogador mais prolífico da história do clube, enquanto ele tenta lutar para voltar à forma. Aguero sofreu esporadicamente com lesões musculares ao longo de sua década no Etihad e sempre precisou de minutos em campo para recuperar o seu melhor futebol.

Aguero não marca na Premier League há mais de um ano (21 de janeiro de 2020), e não completa 90 minutos em campo desde 19 de fevereiro de 2020. De fato, o argentino passa por uma terrível sequência de infortúnios em um ponto crítico de sua carreira.

Após o hiato de três meses do futebol após o surto de Covid-19, Aguero sofreu uma grave lesão no joelho, e o seu retorno em outubro após a cirurgia foi interrompido por uma lesão no tendão da coxa, antes de cumprir quarentena após contato próximo com alguém que testou positivo para Covid-19 antes de pegar o vírus.

Enquanto isso, o Manchester City ficou cada vez melhor.

Tendo também sido privado dos serviços do companheiro de ataque de Aguero, Gabriel Jesus, por partes significativas da temporada, Guardiola transformou sua equipe jogando sem um centroavante ortodoxo, resultando em uma campanha aparentemente imparável rumo ao terceiro título da Premier League em quatro anos.

O seu futebol mais dinâmico veio com os meias Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden e Ilkay Gundogan se revezando como um 'falso nove'.



Foto: Getty Images

Tudo isso deixou Aguero como estranho desde que voltou ao treinamento completo. Na verdade, ele jogou apenas 94 minutos durante a atual sequência de 21 vitórias consecutivas.

Guardiola insiste que Aguero ainda tem um grande papel a desempenhar na campanha do City, com sua equipe buscando mais um título sem precedentes, mas o treinador catalão ainda está pronto para seguir com um sistema que provou ser um sucesso espetacular.

“Sempre acho que precisamos dele nesta parte da temporada nos momentos certos, porque ele tem um talento especial e qualidade. Ele vai nos ajudar”, disse Guardiola.

“No final, teremos jogos difíceis e vamos precisar do Kun. Precisamos de caras que possam marcar um gol e o melhor cara nesses termos é ele. Mas ele voltou depois de um ano lesionado e precisa de tempo, como qualquer jogador”, completou.

Aguero há muito se estabeleceu como um dos verdadeiros grandes atacantes da era da Premier League, ocupando o quarto lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos, e ele ainda acredita que tem mais a oferecer.

Uma vitória sobre o United certamente seria um lembrete de como ele desempenhou um papel tão significativo.

Claro, um hat-trick seria ainda melhor, pois consolidaria seu lugar na história do derby. Neste estágio, porém, e após a temporada que ele teve, ele provavelmente se contentaria com algum tempo de jogo.