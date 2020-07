Fundo da Arábia Saudita desiste de compra do Newcastle

Alegando inseguranças no cenário global, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita recuou em comprar a equipe

Tudo conspirava para o surgimento de uma nova potência na Premier League: o United, um dos clubes mais tradicionais do país, seria comprado pelo Fundo de Investimento Público da Árabia Saudita (PIF), liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e receberia grandes investimentos no mercado para a formação de um "super-time".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Entretanto, nem tudo que reluz é ouro: com o cenário caótico da pandemia do coronavírus e a resistência quanto à negociação, o fundo árabe desistiu dos planos e não irá mais comprar o Newcastle.

Mais times

Sem jogar uma competição europeia desde 2012-13, quando chegou às quartas de final da - após terminar em quinto lugar na Premier League na temporada anterior -, os planos do PIF cairiam como uma luva para os Magpies, cuja torcida odeia o atual dono, Mike Ashley.

Sensação agora é de tristeza. Torcer para um clube como o Newcastle sob o comando de Mike Ashley não é a coisa mais fácil do mundo. Parece que o clube nunca vai sair dessa situação miserável e de mediocridade — Leonardo Gontijo (@leofgontijo) July 30, 2020

A aquisição do Newcastle pelos árabes, no entanto, também não muito bem vista: o regime da Árabia Saudita é acusado de envolvimento em crimes contra a humanidade e de encobrir a morte do jornalista Jamal Khashoggi. A Anistia - além da própria noiva de Khashoggi - foi uma das instituições que foi contra a compra e alertou torcedores do clube quanto aos riscos envolvidos.

Além disso, a notícia gerou consequência imprevisíveis: a beIN Sports, do Qatar, uma das principais emissoras que transmite a Premier League, pediu para que a Federação Inglesa de Futebol bloqueasse a aquisição, afirmando que o governo do país era responsável por um canal pirata que transmitia ilegalmente jogos da competição.

Mais artigos abaixo

Assim, a possível compra foi ficando em questionamento, à medida que os ambiciosos planos dos novos donos do Newcastle ficavam cada vez mais improváveis: a ideia inicial era fazer investimentos do tamanho de Philippe Coutinho, Gareth Bale, Mauricio Pochettino e até Antoine Griezmann para eventualmente transformar a equipe de Newcastle upon Tyne em uma potência.

Enquanto isso, os torcedores do clube terão que se contentar com a permanência de Mike Ashley enquanto esperam voltar aos tempos de glória.