Fulham x Wolverhampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Wolverhampton se enfrentam na tarde desta sexta-feira (24), às 17h (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sexto colocado na tabela atualmente, o Fulham faz uma campanha surpreendente, somando 38 pontos até o momento. Para o duelo desta sexta, o artilheiro da equipe Aleksandar Mitrovic ainda é dúvida após uma lesão que já o deixou de fora da última partida contra o Brighton.

Já o Wolverhampton não faz uma campanha boa como a do Fulham, e luta para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe ocupa a 15ª posição com 23 pontos conquistados, três a mais que o West Ham, primeira equipe do Z-3.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Robinson, Ream, Diop, Tete; Palhinha, Reed, Willian, Andreas Pereira, Wilson; Cordova-Reid.

Wolverhampton: José Sá; Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Lemina, Ruben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Sarabia; Matheus Cunha.

Desfalques

Fulham

Neeskens Kebano e Tom Cairney, lesionados, desfalcam o Fulham.

Wolverhampton

Chiquinho, Boubacar Traoré, Sasa Kalajdzic, e Hwang Hee-Chan, lesionados, desfalcam o Wolves.

Quando é?