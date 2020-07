Fred fora da final do Carioca? Atacante vai jogar o Fla-Flu?

O atacante já ficou de fora da final da Taça Rio e, com problema oftalmológico, pode seguir como baixa

Depois de perder a partida da final da Taça-Rio, contra o , o atacante Fred pode ter que desfalcar o também na final do Campeonato Carioca, novamente contra o Rubro-Negro.

Nesta quinta-feira (9), o Fluminense informou que, em um exame realizado na última terça-feira (7), ficou constatado um problema oftalmológico em Fred, que vai obrigar o camisa 9 tricolor a passar por um procedimento cirúrgico ambulatorial, já nos próximos dias.

O clube afirmou que o departamento médico vai apoiar o jogador e acompanhar todo o procedimento, que será realizado por profissionais de fora do Fluminense. Nem o problema e nem os detalhes da cirurgia, bem como o tempo de recuperação não foram especificados.

No entanto, o primeiro jogo da final do acontece já no próximo domingo (12) e, pela proximidade da data, Fred não deve ficar a disposição de Odair Hellmann nem mesmo no banco de reservas. Dependendo de como e quando for o procedimento, porém, é possível que o atacante possa estar presente no segundo jogo, marcado para a quarta-feira (15).

Fred já havia desfalcado o Tricolor na final da Taça Rio, realizada na última quarta-feira (8), ficando de fora da conquista do título do segundo turno do Carioca. Na ocasião, o atacante estava afastado devido à dores no pé direito, resultantes de uma pancada que levou no clássico contra o , na semifinal, no domingo, quando deixou o campo mancando, antes do final da partidas. Nesta quinta, o camisa 9 já esteve no CT, mas não participou do treino em campo, apenas realizou atividades físicas na academia.

Desde que voltou ao Fluminense, durante a paralisação do campeonato por causa da pandemia de Covid-19, Fred disputou três jogos, mas o terceiro maior artilheiro do clube ainda não conseguiu colocar a bola para dentro nesta segunda passagem pelas Laranjeiras.