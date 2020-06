Fred vai reestrear em Fluminense x Volta Redonda neste domingo, pelo Carioca?

Após quatro anos, atacante retorna ao tricolor e pode entrar em campo contra o Volta Redonda neste domingo (28)

Apresentado oficialmente na manhã deste sábado (27), Fred está muito próximo de realizar a sua reestreia com a camisa do .

Neste domingo (28), a equipe volta a jogar pelo Campeonato Carioca, após a paralisação de mais de três meses por conta da pandemia do coronavírus, e terá o retorno do atacante como a sua principal novidade.

"Muito motivado e ansioso pela estreia. O professor Odair Hellmann perguntou se eu queria participar nesse primeiro jogo. Os treinos foram bem fortes nesse tempo sem futebol, senti o mesmo ambiente que eu deixei quando saí do Fluminense. Vi muita qualidade e velocidade no time. É leve, motivado para fazer um grande ano e tenho certeza que tudo vai dar certo e já vai começar amanhã na estreia. Nosso objetivo é fazer gols e buscar uma vitória que é muito importante para a nossa classificação", disse.

Durante a semana, o técnico Odair Hellmann realizou as atividades com Fred entre os titulares, além do retorno de Ganso no meio.

O duelo entre Fluminense e Volta Redonda está marcado para este domingo (28), às 19h (de Brasília), no Nilton , pela quarta rodada da .

Como foi a apresentação de Fred no Fluminense?

Ao lado do presidente Mario Bittencourt, Fred foi apresentado por uma vídeoconferência com a presença de jornalistas, e voltou a falar sobre o carinho dos torcedores.

"Vi que é diferente o relacionamento com a torcida quando vi a minha esposa, que não liga para futebol, falar que é diferente quando eu coloco a camisa do Fluminense. Lógico que ela faz aquela marcação nas minhas redes sociais [risos], mas vê que é só a galera tricolor mandando mensagem. Sempre deixei claro que o Fluminense é o lugar que mais me transformou como jogador e ser humano, pelas dificuldades e alegrias que passei. É o clube onde tenho mais história, onde recebi mais apoio e tenho certeza que vou retribuir mais uma vez com gols", disse.

Mario Bittencourt também analisou sobre a saída de Fred do Fluminense em 2016: "Esse ciclo que não deveria ter acabado recomeça para ele encerrar a carreira dele profissional, e, quem sabe, que ele siga conosco depois como um profissional, representando nossa marca e história enquanto for da vontade dele", disse.