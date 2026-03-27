Francisco Conceição: “Liverpool? É um grande clube, mas a Juventus também é”

Nos últimos dias, Francisco Conceição foi associado ao Liverpool, após o anúncio da saída de Mohamed Salah no final da temporada. O lateral da Juventus respondeu ao suposto interesse dos Reds durante uma coletiva de imprensa no centro de treinamento da Seleção Portuguesa em Cancún, no México. Eis as palavras, reproduzidas pelo site juventusnews24.com: “Liverpool? Sei que se fala de um grande clube, mas já jogo em um grande clube onde estou feliz. Neste momento, estou concentrado apenas nestes dois jogos que temos pela Seleção e, depois, vou me concentrar na reta final do campeonato para ajudar ao máximo o meu clube”.









“Estou em um grande clube — continuou ele — onde a pressão para vencer é grande. Só preciso continuar trabalhando e contribuindo com gols e assistências. Copa do Mundo? É um sonho e uma meta, e farei de tudo para estar lá. Meu objetivo é ajudar com gols e assistências, é isso que procuro fazer. Preciso continuar, todos os dias, demonstrando que tenho as capacidades para ajudar a Seleção e me deixar ajudar por eles para continuar crescendo”.



