Francesco Farioli é questionado sobre o interesse do Chelsea e dá uma resposta muito clara

No início do domingo, surgiram notícias de que o Chelsea teria consultado o FC Porto sobre a contratação de Francesco Farioli. Após a vitória do Porto sobre o Estrela da Amadora (1 a 2), o italiano se pronunciou sobre os rumores.

Farioli foi contratado pelo FC Porto no verão passado, após seu contrato com o Ajax ter sido rescindido de comum acordo. O jovem técnico está causando tanta impressão em seu novo time que seu contrato foi prorrogado até meados de 2028.

Os clubes que quiserem contratar Farioli terão que pagar uma quantia elevada por seus serviços. O FC Porto incluiu uma cláusula de rescisão de vinte milhões de euros no contrato.

Na coletiva de imprensa após a vitória sobre o atual décimo quinto colocado da Liga Portugal, ele foi questionado sobre o interesse do clube londrino.

“Você pode garantir aos torcedores do FC Porto que, mesmo que receba uma oferta forte do Chelsea, permanecerá no Porto?”, perguntaram. “Sim, com certeza”, respondeu o técnico italiano com determinação.

Farioli está a ter uma temporada fantástica com os Dragões. O clube está na liderança e já abriu uma vantagem de sete pontos sobre o segundo classificado, o Benfica (75). O Sporting CP ocupa o terceiro lugar com 71 pontos, mas ainda tem um jogo a menos.

Devido ao empate do Sporting contra o AVS Futebol SAD (1 a 1) na noite de domingo, Farioli e companhia terão, no próximo sábado, a oportunidade perfeita para se sagrarem campeões nacionais. Esse seria o 31º título nacional da história do clube.