França x Uruguai ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Torneio da França

Seleções entram em campo neste sábado (18), noStade Jean Bouin; veja como acompanhar na TV

França e Uruguai se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Stade Jean Bouin, pela final do Torneio da França feminino. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

No torneio, a França venceu a Dinamarca por 1 a 0, enquanto o Uruguai foi derrotado pela Noruega também por 1 a 0. Na próxima rodada, dia 21, os uruguaios encaram os dinamarqueses. Já os Bleus terão pela frente os noruegueses.

Prováveis escalações

França: Magnin; Thibaud, Renard, Cissoko; Perisset, Bilbault, Hamraoui, E. Cascarino; D. Cascarino, Diani e Baltimore.

Uruguai: S. Olivera; C. Felipe, Y. Correa, D. Farías, A. Ferradans; C. Gómez, K.Bermúdez, X. Velazco, S. L. Martínez; B. Aquino, C. Birizamberri.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?