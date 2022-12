Por que a França quer mudar resultado do jogo contra a Tunísia por suposto erro do VAR?

Após o árbitro de campo reiniciar a partida, o VAR recomendou que o juiz analisasse o lance na cabine; França alega erro de procedimento

A Federação Francesa de Futebol deve entrar com um uma reclamação na Fifa após a anulação do gol de Antoine Griezmann já nos acréscimos da derrota por 1 a 0 para a Tunísia, nesta última quarta-feira, pela Copa do Mundo 2022.

No comunicado, a FFF (Federação Francesa de Futebol), alega que houve um erro de procedimento da utilização do VAR. Além disso, a Federação informou que deve solicitar à Fifa a mudança do resultado da partida: de 1 a 0 para o empate em 1 a 1, algo que não mudaria a classificação final das equipes.

"Estamos entrando com uma reclamação formal, já que, na nossa opinião, o gol de Griezmann foi anulado de maneira equivocada. A reclamação será feita em até 24 horas após o apito final", afirmou.

Na partida, o atacante francês marcou o gol já no último minuto dos acréscimos do 2º tempo. Porém, após o gol, o árbitro da partida, Michael Conger, validou o gol e deu início na partida. Mesmo assim, o VAR continuou revisando o lance e chamou o juiz do campo para ir à cabine checar o lance, com o jogo em andamento.

Na revisão, o VAR analisou que o atacante estava impedido quando Aurelien Tchouaméni cruzou a bola na área. No momento do passe, é possível ver a bola desviando em um defensor e, por isso, seria necessário que o juiz do campo analisasse o lance na cabine.

Após análise, Conger anulou o gol, resultando na vitória da equipe africana por 1 a 0. A França entende que, após o juiz ter valido o gol e reiniciado a partida, o arbitro de vídeo não deveria ter sido acionado para checar a posição de Griezmann no início da jogada.

Segundo o protocolo do VAR, na lei 1.10, estabelecido pela Internacional Football Association Board, que regula as regras do futebol, se o jogo tiver sido reiniciado pelo arbitro de campo, o VAR não pode mais interferir.

Após o duelo, mesmo com a derrota, a França se classificou em 1º lugar do Grupo D, enquanto a Austrália passou em 2º lugar. Nas oitavas, a França encara a Polônia, 2º colocada do Grupo C.