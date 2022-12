França x Marrocos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Mundo

Marroquinos querem continuar sendo a "zebra" diante da grande favorita ao Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra ir à grande decisão! França e Marrocos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no al Bayt Stadium, pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto e os comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará ao vivo ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho e Grafite, enquanto no Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado do ex-BBB Rodolpho.

A França chega à semifinal após ter sido a líder do grupo D, e passar pela Polônia nas oitavas, e Inglaterra na fase seguinte. Os Bleus não possuem problemas no elenco, embora Rabiot e Upamecano tenham sido poupados das últimas atividades devido a um resfriado. Em entrevista coletiva, o técnico Didier Deschamps falou sobre o clima que deve encontrar no estádio Al Bayt, já que a torcida rival estará em maioria.

"Não gosto do termo hostil, porque soa negativo. Claro, eles têm grande apoio, são muito barulhentos, posso ter certeza. Nosso estafe acompanhou e falou sobre isso. Mas isso não é o que faz marcar gols ou algo do tipo. Mas é bom sabermos o que vamos enfrentar. É isso que temos que focar. Claro que vai estar barulhento, mas quando você se prepara para um jogo, você também se prepara para uma atmosfera", explicou, também comentando como furar a zaga marroquina, que levou um gol em cinco jogos.

"Eles têm sido muito fortes na defesa e nenhum dos oponentes achou essa solução. Mas eles não são bons só na defesa. Eles não alcançariam a semifinal se fossem um time defensivo. Sim, eles defenderam melhor que todos. São organizados. Eles mantêm a forma muito bem. Têm bons atacantes também, são muito eficientes quando vão à frente. Vi todos os jogos e vamos tentar criar oportunidades para marcar gols", concluiu.

Primeira seleção árabe na semifinal e estreante nessa fase do Mundial, o Marrocos quer continuar fazendo história na competição e deve contar mais uma vez com o apoio em massa de sua torcida. Os marroquinos foram os líderes do grupo F e vêm de vitória sobre a Espanha nos pênaltis nas oitavas de final, e sobre Portugal, nas quartas.

Com Romain Saïss, Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui no departamento médico devido a problemas físicos, o técnico Walid Regragui afirmou que irá esperar até o último momento para definir os titulares. "Ninguém está fora por enquanto, mas ninguém também está dentro, vamos esperar até amanhã", disse.

O comandante revelou ainda que sua equipe está "faminta" e vai para cima do poderoso adversário. " Quando você chega à semifinal da Copa e não está faminto, há algum problema. O melhor time dessa Copa foi eliminado, o Brasil. Somos um time ambicioso, estamos famintos".

"Estamos confiantes, queremos reescrever os livros de historia e colocar a África no topo do mundo. Não somos os favoritos, pode me chamar de louco, tudo bem, mas um pouco de loucura é bom", completou.

No histórico de duelos entre as equipes, os franceses têm a vantagem. Em cinco partidas disputadas até o momento, a França venceu três, além de dois empates, com 12 gols anotados pelos Bleus, e seis pelos marroquinos.

Escalações

Provável escalação da França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A França é favorita contra o Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória dos franceses, $ 3,95 no empate e $ 7,40 caso os marroquinos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,66 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 2,37 caso positivo, e $ 1,59 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da França na Copa 2022

Mbappé: 5 gols.

Giroud: 4 gols.

Rabiot e Tchouaméni: 1 gol.

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

En-Nesyri: 2 gols.

Aboukhal, Saisse Ziyech: 1 gol.

França e Marrocos: Participações em Copas

A França, atual campeã, disputa a sua 17ª Copa do Mundo, ficando fora apenas das edições de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994. Os Blues levantaram o troféu em 1998 (quando venceu o Brasil por 3 a 0), e em 2018 ao derrotar a Croácia por 4 a 2.

O Marrocos está na sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Quando é?