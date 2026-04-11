Foto... O gol anulado deixa o Barcelona em estado de choque

Os jogadores do Barcelona ficaram perplexos após a anulação de um gol da equipe durante o confronto contra o Espanyol, que terminou com a vitória do Barça por 4 a 1 na 31ª rodada da La Liga.

Ferran Torres marcou dois gols na partida de hoje e esteve perto de completar um hat-trick, não fosse a anulação de seu terceiro gol por impedimento.

Torres marcou seu terceiro gol aos 55 minutos, quando Lamine Yamal cruzou para dentro da área, Eric García cabeceou para baixo e Torres mandou a bola para o fundo da rede.

No entanto, o árbitro assistente levantou a bandeira de impedimento e, após a revisão da jogada pelo VAR, foi marcado impedimento de Éric García; no entanto, as imagens não ajudaram a esclarecer a jogada.

O jornal “Mundo Deportivo” relatou que o gesto do técnico Hans Flick no banco de reservas, após ver a imagem, resume tudo.

E continuou: “Flick juntava os dedos como se dissesse que o impedimento marcado contra Eric Garcia era quase imperceptível”.

A imagem de TV do sistema de impedimento semiautomático aumentou a confusão, pois não era clara.

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