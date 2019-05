Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste e imortaliza Rogério Ceni no clube

Nesta quarta-feira (29), um gol de Wellington Paulista garantiu o terceiro título do Leão desde a chegada do treinador

O bateu o da Paraíba por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), e sagrou-se campeão da 2019. Em duelo realizado na cidade paraibana de João Pessoa, o gol marcado por Wellington Paulista no início do confronto foi o suficiente para dar ao Leão do Pici o seu primeiro título na competição regional que é símbolo de paixão e fisgou o torcedor.

Um título também que atesta o excelente trabalho feito por Rogério Ceni no Tricolor. Desde a sua chegada, em 2018, Ceni disputou absolutamente todos os títulos que tiveram à sua disposição: foi vice no estadual de 2018, levou o clube a uma histórica conquista de na mesma temporada e em 2019, além da Copa do Nordeste, também foi campeão cearense.

Em duas temporadas no Fortaleza, foram três títulos. Uma marca invejável e que coloca o eterno goleiro do no radar de treinadores com trabalhos mais sólidos em nosso país. Além de estar na história como maior ídolo na história do Tricolor do Morumbi, ao ajudar o Fortaleza a conquistar os seus dois maiores títulos fora da esfera estadual Ceni também se coloca como um imortal do Tricolor do Pici.