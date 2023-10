Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Sul-Americana

Equipes brasileiras brigam por uma vaga na final nesta terça-feira (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Corinthians se enfrentam na noite desta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o duelo ( veja a programação completa aqui ).

Depois de empatar com o Grêmio por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para o mata-mata da Sul-Americana. Para o confronto decisivo, o técnico Vojvoda não poderá contar com o atacante Marinho, que está lesionado.

"Tem diferenças. Os dois treinadores conhecem o futebol brasileiro, conhecem essas etapas de definição de competições. Meu foco tem que estar no meu time, confio muito em nosso time, mas claro que pode acontecer algumas mudanças com relação a algo tático no adversário, é lógico que algo assim aconteça", afirmou Vojvoda.

Já o Corinthians, que vem de derrota para o rival São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, volta a campo sob o comando de Mano Menezes. Vanderlei Luxemburgo foi demitido do cargo após o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na Neo Química Arena.

Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer garante a classificação para a final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia x LDU.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu (Calebe) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidú); Maycon, Moscardo e Renato Augusto; Giuliano (Matías Rojas), Yuri Alberto e Romero (Wesley). Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Fortaleza

Marinho, Pedro Rocha e Hércules estão no departamento médico.

Corinthians

Giovane, Roni, Paulinho e Matías Rojas seguem fora.

Quando é?