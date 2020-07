FluTV bate recorde de audiência da FlaTV no YouTube: veja os números

Antes mesmo do fim da primeira etapa, a decisão da Taça Rio era mais vista do que a partida transmitida pelo Flamengo

Após uma longa e confusa novela a respeito da transmissão da partida final da entre Fluminense e Flamengo, ficou definido que as duas equipes teriam o direito de passar o confronto, mas apenas a FluTV o fez. A decisão fez com que o canal do YouTube do registrasse um pico de audiência maior do que o duelo transmitido na plataforma entre Flamengo e Boavista .

Assim, a FluTV bateu o recorde de audiência simultânea de uma transmissão esportiva no . Aos 15 minutos de partida, o número de usuários online assistindo à peleja era de 2.4 milhões , ultrapassando, assim, os 2.2 milhões de e Boavista.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, a transmissão atingiu 2.8 milhões de espectadores simultâneos, deixando para trás, com folga, a marca obtida pelo carioca.

Pico de 2.867.000 no primeiro tempo, aos 45 minutos. — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) July 9, 2020

O antigo detentor do recorde, antes de Flamengo e Boavista, era o clássico Gre-Nal, pela Libertadores da América 2020, que atingiu o pico de 2.1 milhões.

Com a quarentena do novo coronavírus, o YouTube ganhou especial relevância devido às transmissões ao vivo. Foi nesse momento que o canal do Flamengo ultrapassou a TV do Liverpool no site.

O preparou uma estrutura para fazer a cobertura in loco da partida. A transmissão tem sido marcada por algumas polêmicas, como o fato de o narrador não citar o nome dos jogadores do Flamengo.