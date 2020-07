FlaTV ultrapassa o Liverpool no YouTube: quais são os clubes com mais inscritos no YouTube?

Barcelona e Real Madrid lideram o ranking, mas o Flamengo vai mostrando sua força em 2020

Em meio a todas as polêmicas que protagonizou pelo direito de transmissão dos jogos de futebol no Campeonato Carioca, que resultou em uma Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e que deu muito pano pra manga antes da final da 2020 contra o , o viu o seu canal de YouTube, a FlaTV, crescer de forma impressionante em seu número de inscritos.

Nesta quarta-feira (08), por exemplo, o comemorou um feito e tanto: ultrapassou o , algoz no de 2019, e agora ocupa a terceira posição entre os clubes de futebol no número de inscritos no YouTube. Com 4,86 milhões de assinantes – até aqui – o Flamengo agora só fica atrás de e .

Ultrapassamos o Liverpool, Nação!



Somos o terceiro clube de futebol com mais inscritos no YouTube! Vocês são espetaculares! É PRA COMEMORAAAR!



Vamos juntos rumo ao topo! #CRF 🔴⚫️ pic.twitter.com/6Ko26bFc1j — Flamengo (@Flamengo) July 9, 2020

O clube catalão ocupa a liderança isolada neste ranking, com mais de 9 milhões de inscritos, ganhando com boa margem a disputa com o arquirrival Real Madrid, que soma 5,79 milhões de seguidores no YouTube.

Considerando tanto clubes brasileiro quanto das Américas, o Flamengo ocupa o topo. Quem chega mais perto entre os brasileiros, hoje, é o , que tem 1,34 milhões de inscritos; dentre outros clubes sul-americanos, quem está mais perto do Flamengo é o , vítima em campo na final da Libertadores da América 2019. Os argentinos contam com 2,5 milhões de assinantes em seu canal próprio de YouTube.

Confira, abaixo, o Top 10 com os clubes com mais inscritos no YouTube em todo o mundo. A lista inclui pesos pesados do futebol europeu, como o já citado Liverpool, mas também os rivais e City, além de , , e . Mas com toda a importância que estes canais podem adquirir com o passar do tempo, pode apostar que esta lista ainda promete mudar bastante – e pode salvar o link para conferir ela aqui!