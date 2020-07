Fla-Flu por transmissão: 'Gatoferj' e 'fake news' nas manchetes; futebol em segundo plano

Às vésperas da decisão da Taça Rio, Rubros-negros, Tricolores e Federação Carioca travam duelos na justiça

O pode até acabar nesta quarta-feira (8), em caso de vitória do sobre o pela final da Taça Rio, mas ainda vai dar o que falar por muito tempo.

Após o Tricolor vencer o sorteio e ganhar o mando de campo da decisão, parecia claro para todos que a equipe teria, com a nova MP 984, os direitos de transmissão exclusivos da partida, já que a TV Globo ganhou na justiça o direito de não passar o duelo, depois de rescindir seu contrato com a Ferj.

No entanto, no final da tarde desta quarta, a procuradoria-geral do TJD-RJ entrou na justiça para pedir o mando de campo compartilhado da partida, o que dá o direito do Flamengo também transmitir o duelo na FlaTV. Nesta segunda-feira, o Fluminense já havia confirmado a transmissão do jogo na FluTV, seu canal no YouTube.

Antes disso, entretanto, Marcelo Jucá, presidente da entidade, indeferiu a liminar e pediu esclarecimentos a Flamengo, Ferj e Fluminense. Por meio do presidente do clube, Mário Bittencourt, o Tricolor atacou o tribunal, não se pronunciou oficialmente, chamou a federação de "GATOFERJ" e afirmou que só irá "observar de camarote".

O nascimento da "GATOFERJ"

Texto na íntegra 👇🏻https://t.co/XbuqSHJ35I pic.twitter.com/9pCSIBSDpf — Mário Bittencourt (@oflumedomina) July 8, 2020

O argumento de Bittencourt é de que a Ferj e o TJD-RJ estariam em conluio com o intuito de favorecer um dos clubes participantes do campeonato e chamou a situação de "circo" e "vergonha".

E as críticas do Fluminense não ficaram só à federação e ao tribunal: em nota divulgada nas redes sociais, o clube ironizou o Flamengo e chamou uma das acusações do rival de "fake news".

Em várias das tantas notas divulgadas pelo Fla, a equipe afirmou que existiria um imbróglio entre o Fluminense e a TV Globo que ameaçaria a partida de não ter transmissão. No entanto, desde segunda-feira o Tricolor já havia anunciado um acordo com a emissora e que passaria o duelo em sua plataforma no YouTube. O , além disso, afirmou que só passaria o jogo para impedir que a torcida ficasse sem poder assistir à final e se disponibilzou a fazer a geração das imagens.

Em resposta, o Fluminense ironziou "a empatia e solidariedade" do rival, afirmou que o tal imbróglio teria que ser investigado pela comissão de fake news - pois não existiria - e colocou a pressão sobre o Flamengo.

O Fluminense Football Club, sensibilizado com a incomparável sensibilidade e empatia do Flamengo, esclarece que não tem qualquer problema com o Grupo Globo e que todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV. pic.twitter.com/wkshN2ZllP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2020

A ideia de que há qualquer imbróglio entre o Fluminense e o Grupo Globo é mentirosa e deveria compor o rol de investigações da CPI das Fake News. Logo em seguida o Tribunal da FERJ, de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2020

A postura do Tricolor foi elogiada nas redes sociais e chegou a contar com apoio do , outro clube que se sentiu prejudicado pela Ferj durante o Campeonato Carioca. Ambas as equipes não queriam voltar antes de julho e se sentiram forçadas a atuar pela competição.