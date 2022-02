Fluminense x Portuguesa-RJ: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste domingo (13) para Fluminense e Portuguesa, do Rio de Janeiro, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, a partir das 16h (do horário de Brasília). O Flu quer somar pontos para assumir a primeira posição da tabela.

O Fluminense vem de três vitórias seguidas, sendo duas vitórias nos clássicos contra o Flamengo e o Botafogo, enquanto a Portuguesa vem de uma derrota para o Vasco por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Fluminense deverá manter o mesmo time que bateu o Botafogo. Abel Braga terá a única ausência de Felipe Melo, que está suspenso. O treinador ainda contará com a volta de Callegari, que cumpria suspensão.

Já a Portuguesa também deverá manter o mesmo time do último duelo, tendo o único desfalque de Feitosa, que está machucado.

Possível escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, D. Braz, Lucas Claro; S. Xavier, André, Yago, Cris; L. Henrique, Fred e Willian.

Flu chega a nove jogos de invencibilidade contra o Botafogo. Última derrota no clássico foi em 2019. Saiba mais >> https://t.co/wMU5wvXWIR



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/iQ9BRi2r17 — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 11, 2022

Possível escalação da Portuguesa: Carlão; Watson, Marcão, Amaro, Sanchez; Sidão, Jhonnatan, Patrick, Maikinho; Romarinho e Santos.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

FELIPE MELO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

JOHN KENNEDY: lesionado

PINEIDA: lesionado

PORTUGUESA:

FEITOSA: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Portuguesa será transmitido ao vivo pela Record, na TV aberta, pelo Cariocão Play e FluTV, no streaming, e pelo Casimito, Gaules e RonaldoTV, todos na Twitch, neste domingo (13).