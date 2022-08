Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Maracanã , a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja aqui como acompanhar. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Confira as melhores apostas para o jogo das quartas: clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Fluminense entra em campo com a vantagem do empate e terá o apoio em massa de sua torcida, já que todos os ingressos foram esgotados.

O Tricolor vem de derrota no fim de semana pelo Brasileirão e acabou perdendo uma invencibilidade que já durava 15 jogos. As únicas baixas do time de Fernando Diniz são Alan e David Braz, lesionados.

Do outro lado, o Fortaleza sabe que precisa de um triunfo por dois gols de diferença para classificar direto, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis.

O Tricolor vive um momento de recuperação na temporada e, após 20 rodadas, deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, com a vitória sobre o Ceará no clássico no fim de semana.

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil 2022

Fluminense 3 x 2 Vila Nova - 19 de abril de 2022

Vila Nova 0 x 2 Fluminense - 11 de maio de 2022

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro - 23 de junho de 2022

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense - 12 de julho de 2022

Fortaleza 0 x 1 Fluminense - 28 de julho de 2022

A campanha do Fortaleza na Copa do Brasil 2022

Fortaleza 3 x 0 Vitória - 20 de abril de 2022

Vitória 0 x 1 Fortaleza - 12 de maio de 2022

Fortaleza 2 x 0 Ceará - 22 de junho de 2022

Ceará 1 x 0 Fortaleza - 13 de julho de 2022

Fortaleza 0 x 1 Fluminense - 28 de julho de 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Arias, Cano e Matheus Martins.

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Britez, Titi, Benevenuto, Capixaba; Zé Welison, Ronald e Lucas Sasha; Galhardo, Moisés e Robson.

Desfalques da partida

Fluminense:

David Braz e Alan: departamento médico.

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Fluminense DATA Quarta-feira, 17 de julho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Grazianni Rocha (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Fluminense Brasileirão 14 de agosto de 2022 Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Coritiba Brasileirão 20 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Fluminense x Palmeiras Brasileirão 28 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 14 de agosto de 2022 Fortaleza 3 x 0 Internacional Brasileirão 7 de agosto de 2022

Próximas partidas