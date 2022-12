Fluminense vai pagar 3 milhões de euros por contratações de Guga e Keno, do Atlético-MG

Lateral direito e atacante se transferem em definitivo para as Laranjeiras. Meio-campista Nathan segue por empréstimo no clube

O Fluminense chegou a um acordo com o Atlético-MG pelas contratações do lateral direito Guga e do atacante Keno. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

A GOAL apurou ainda que os cariocas desembolsarão 3 milhões de euros (R$ 16,66 milhões na cotação atual) pelos dois atletas. O clube ainda teve um acordo pela prorrogação do empréstimo de Nathan.

O pagamento será feito de forma parceladas, mas o número de prestações e o período da quitação do valor não forma confirmados pelas partes. A assinatura das vendas deve acontecer até esta terça-feira (13).

Guga e Keno estavam fora dos planos do técnico Eduardo Coudet na Cidade do Galo — era possível, inclusive, que eles surgissem em uma possível troca por Edenilson, no Internacional. O problema é que o Colorado e o técnico Mano Menezes descartaram a dupla.

Pedro Souza/Atlético-MG

O lateral direito Guga chegou ao Atlético-MG em janeiro de 2019. O contrato do defensor de 24 anos com o club se encerraria em dezembro do próximo ano. Nesta temporada, ele fez 39 partidas pelo Galo, com 2.835 minutos em campo. Neste período, não marcou gols, mas se responsabilizou por quatro assistências.

Keno foi contratado em julho de 2020 a pedido de Jorge Sampaoli. O atacante de 33 anos também tinha compromisso até o fim de 2023 na Cidade do Galo. Em 2022, conviveu com lesões, mas ainda assim viveu bom momento pelo time. Ele esteve em 43 partidas, com 2.649 minutos em campo, fez cinco gols e deu uma assistência.