Fluminense tem duas chances de ir à final do Carioca; entenda o regulamento

Tricolor busca assegurar melhor campanha para ter "trunfo" à disposição mesmo sem vencer a Taça Rio

O lidera o seu grupo na e tem boas chances de se estar nas semifinais do torneio, na semana que vem, mas pode alcançar a decisão do sem vencer o segundo turno da competição. É o que diz o regulamento do torneio.



De acordo com o aprovado pelos clubes no começo do torneio, farão a final da competição, a princípio, os vencedores da e da Taça Rio. Porém, caso o , campeão do primeiro turno, vença a segunda metade da competição, ele não será declarado o campeão automaticamente.



Para evitar um término precoce do Carioca em relação aos , a Ferj determinou que o time, além de vencer os dois turnos, tenha de assegurar a melhor campanha no somatório dos grupos das Taças Guanabara e Rio. E é aí que entra o .



O clube das Larajeiras já fez a melhor campanha no primeiro turno, somando 15 pontos contra 13 do Flamengo. No segundo, mantém o 100%, igual ao Mengão, e pode assegurar a melhor campanha caso derrote Volta Redonda e Macaé nos jogos que restam no torneio.



Caso supere o Flamengo nesse somatório, que se encerra após a partida de quarta-feira, o Flu fica perto de assegurar sua presença na decisão, independentemente de vencer a Taça Rio.



Os comandados de Odair Hellman só ficariam fora da final caso uma equipe que não seja o próprio Flu ou o Flamengo vença a Taça Rio. Se isso acontecer, o torneio volta ao tradicional confronto entre os vencedores dos turnos para definir seu campeão.



Além de ficar mais perto da final, o Flu pode assegurar a preferência pelo mando de campo e a vantagem do empate na decisão se mantiver a melhor campanha do torneio.