Volta Redonda tem três casos de Covid-19 confirmados - e vai pro jogo contra o Fluminense mesmo assim

Jogadores foram isolados na manhã deste domingo (28), antes do duelo no Nilton Santos; Presidente Tricolor ironiza "Jogo seguro"

Três jogadores do Volta Redonda que estavam relacionados para o jogo contra o testaram positivo no exame de Covid-19, realizado na manhã deste domingo (28) e, apesar da detecção, o Voltaço entrou em campo mesmo assim nesta noite.

Os testes fazem parte do protocolo de segurança da Federação de Futebol do Rio (Ferj), que decreta que todos os envolvidos na partida passem por testes no dia do jogo, mas não indicam há quanto tempo os atletas estão infectados. Os três jogadores foram isolados, porém, o restante do elenco, apesar do contato com os companheiros, seguiu para o jogo no Nilton .

O Volta Redonda FC realizou na manhã deste domingo, dia 28, o exame pré-jogo para detectar a Covid-19 (Novo Coronavírus), seguindo o protocolo Jogo Seguro, da Ferj. #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço #Cariocão2020 pic.twitter.com/088KeAkEKN — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) June 28, 2020

Das quarenta pessoas testadas, três jogadores testaram positivo para o novo Coronavírus e, imediatamente, foram colocados em isolamento. Por consequência, os familiares destes atletas também estão realizando os testes. — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) June 28, 2020

A situação ocorreu, ainda, justamente no duelo contra o Fluminense, que sempre se mostrou contrário ao retorno do futebol no momento devido a pandemia do coronavírus.

Em postagem em sua conta no Instagram, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, voltou a se posicionar, chamando o retorno do futebol no Rio de Janeiro de "insano" e ironizando o protocolo "Jogo Seguro".

A dúvida que paira no ar agora entre os torcedores é quanto a possibilidade de contaminação dos atletas em campo, já que podem levar dias até a doença ser "positivada" nos testes.

Jogadores do Volta Redonda estavam treinando até ontem com o restante do grupo.



Hoje, testaram positivo e foram afastados - o que não anula o contato de ontem.



Esse protocolo protege quem? Qual a segurança os atletas do Fluminense terão? — Guerreiros News (de 🏡) (@GuerreirosNews_) June 28, 2020

BALANÇO DA #COVID19 NO CAMPEONATO ESTADUAL DO RJ



TRÊS jogadores do Volta Redonda testam POSITIVO para a doença horas antes do jogo.



Todos treinaram com o grupo. Não se sabe há quanto tempo estão infectados e a última atividade foi ontem (27).



E o que acontece?

Jogo rolando! pic.twitter.com/fpfCSACN0h — Contagem coronavírus - (@contagemcorona1) June 28, 2020

A resposta, no entanto, pode vir já no meio da semana, quando novos testes serão realizados antes da última rodada da .