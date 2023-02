Fluminense-PI x Campinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

O Fluminense-PI recebe o Campinense na tarde deste sábado (18), às 15h30 (de Brasília), no Lindolfo Monteiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Depois da derrota para o Náutico por 2 a 0, o Fluminense-PI busca a primeira vitória no Nordestão. Com dois pontos, foram dois empates e um revés. Sem Gean e Carlos Henrique, Gabriel Biloca pode seguir improvisado na lateral-direita.

"Perder é sempre ruim. Nos que trabalhamos com futebol sempre geramos a expectativa e trabalhamos para vencer, mas acho que uma hora ou outra iria chegar essa derrota e chegou em um momento digamos até bom e em uma competição que digamos que para a gente estamos disputando sem muita responsabilidade. Tivemos bons momentos no jogo e momentos ruins, né? A gente pega como lição o jogo", apontou o técnico Eduardo Ribeiro

Do outro lado, o Campinense, na lanterna do Grupo B com apenas um ponto, registra duas derrotas e um empate. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o CRB. Guilherme Escuro segue como desfalque do técnico Leston Júnior.

Prováveis escalações

Fluminense-PI: Jeferson; Lucão, Gabriel Biloca, Weverton e Manga; Pio, Elivélton, Janeudo e Bismark; Dênis e Mateus Ramos. Técnico: Eduardo dos Santos.

Campinense: Otávio Passos; Thiago Ennes, Diego Silva, João William e Bruno Collaço; Rogério, Vanderlan e Ramires; Tarcísio, Mauri e Willian Anicete. Técnico: Leston Júnior.

Desfalques

Campinense

Guilherme Escuro segue no departamento médico.

Fluminense-PI

Gean apresenta lesão grau 2 no adutor, e Carlos Henrique com dores na posterior.

Quando é?