Fluminense e Germán Cano encaminham renovação contratual do atacante

O atual vínculo do jogador, que fez 44 gols na temporada, acaba em dezembro de 2023

Fluminense e Germán Cano encaminharam a renovação contratual do artilheiro do Brasil de 2022. O atacante argentino assinará vínculo com o time tricolor até o final de 2024.

O atual contrato do jogador, que fez 44 gols na temporada, acaba em dezembro de 2023. Para se proteger de qualquer assédio, o Fluminense decidiu ampliar já o vínculo. A informação foi divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pela reportagem da GOAL.

O novo contrato ainda não está assinado, mas, conforme a GOAL ouviu de pessoas próximas ao jogador, isso não deve demorar para acontecer.

Com a camisa do Fluminense, Cano tem 70 jogos e já alcançou a marca de 44 gols feitos.

O argentino foi eleito o craque do Brasileirão de 2022, no qual anotou 26 gols.