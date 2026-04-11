Flick busca igualar o feito histórico de Mourinho

O Estádio Spotify Camp Nou recebe hoje à noite, sábado, o tão aguardado confronto entre o Barcelona e seu rival tradicional, o Espanyol, válido pela 31ª rodada da La Liga da temporada 2025-2026.
O Barcelona chega ao confronto liderando a tabela da “La Liga” com 76 pontos, enquanto o Espanyol ocupa a décima posição com 38 pontos, buscando um resultado positivo no clássico da Catalunha, que sempre tem um caráter especial de rivalidade e equilíbrio.
O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que o time do Barcelona, comandado pelo técnico Hansi Flick, ainda mantém a esperança de alcançar um feito histórico raro: conquistar o título da La Liga com 100 pontos.
Com oito rodadas restantes até o fim da competição, o “Blaugrana” possui 76 pontos, o que significa que uma pontuação máxima nas partidas restantes o levaria a esse número excepcional, que só foi alcançado duas vezes na história do campeonato.
A ocasião mais marcante em que esse número foi alcançado foi na temporada 2012-2013, quando o Barcelona, comandado por Tito Vilanova, conseguiu atingir a marca de 100 pontos, em uma temporada histórica em que o time encerrou a competição com 32 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 115 gols. e cujo maior destaque na época foi Lionel Messi, que marcou 46 gols, em uma temporada em que a equipe também marcou em todos os jogos do campeonato, uma conquista que não se repetia desde 1944, quando o Valencia conseguiu o mesmo feito.
Por outro lado, o Real Madrid foi o primeiro a ultrapassar a marca dos 100 pontos na temporada 2011-2012, sob o comando do técnico português José Mourinho, após conquistar o título com 100 pontos, registrando 32 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e registrou na época um recorde de 121 gols, com grande destaque para o astro Cristiano Ronaldo, que terminou a temporada como artilheiro da equipe.
Hoje, o Barcelona, sob o comando de Flick, enfrenta um novo desafio: vencer todas as oito partidas restantes para igualar ou superar esse feito histórico. A tarefa não será fácil, tendo em vista um calendário lotado e confrontos difíceis pela frente.
O Barcelona disputará quatro partidas em casa contra o Espanyol, o Celta de Vigo, o Real Madrid e o Real Betis, além de quatro jogos fora de casa contra o Getafe, o Osasuna, o Alavés e o Valencia, encerrando a temporada em 24 de maio.
É um caminho árduo e longo, mas o objetivo é claro: escrever um novo capítulo na história da La Liga e repetir um feito raro que só aconteceu uma vez no “Camp Nou”.
