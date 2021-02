Flamengo x Internacional: quem venceu mais jogos decisivos?'

As duas equipes vão travar outro duelo histórico neste domingo (21), pelo Brasileirão

Não tem jeito: só se fala na decisão entre Flamengo x Internacional pelo Brasileiro, neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Líder e vice-líder da competição, o Colorado garante o título caso vença a partida, enquanto o Rubro-Negro assume a liderança e pode levar o título mesmo caso seja derrotado pelo São Paulo na última rodada, contanto que os gaúchos não vençam o Corinthians. O Tricolor ainda sonha com o empate para manter vivo a chance do "milagre" que levaria a taça para o Morumbi.

Mas essa não é a primeira vez que as equipes travam um duelo importante nos mais de 50 anos de história do confronto. No total, o Internacional leva a vantagem nas partidas: são 36 vitórias para o time gaúcho, 35 para o Flamengo e 30 empates.

Pensando nessas disputas, o GE fez um levantamento trazendo alguns desses jogos decisivos envolvendo os clubes, com vitórias de ambos os lados e campanhas memoráveis.

O principal confronto entre os dois, talvez, tenha sido a final do módulo verde da polêmica Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987. O primeiro jogo, no Beira-Rio, terminou em empate, mas o Rubro-Negro venceu no Maracanã por 1 a 0 e levantou a taça, antes de toda a polêmica envolvendo o Sport Recife. Cinco anos antes, em 1982, também pelo Brasileirão, o Fla levou a melhor sobre o Inter por 3 a 2, eliminou o rival e se classificou para as oitavas de final da competição. O time carioca terminaria derrotando o Grêmio para levantar a taça.

O Internacional também esteve no caminho do Flamengo em outra conquista histórica do clube, a Libertadores de 2019. As equipes se enfrentaram nas quartas de final, com o mesmo resultado: vitória e classificação do Mengão. Bruno Henrique (com dois gols no jogo de ida) e Gabigol (marcando no jogo de volta) marcaram os gols do clube na disputa. Lindoso diminuiu para os gaúchos.

Em 1993, também na Libertadores, os times se enfrentaram na fase de grupos, com um empate e uma vitória do Rubro-Negro. Já em 1999, o Colorado ficou com a melhor na seletiva Pré-Libertadores, se classificando para as quartas de final do torneio. A vaga, no entando, ficaria com o Athletico-PR.

Já na Copa do Brasil, foram três confrontos, com duas classificações do Flamengo e uma do Internacional. Em 1996, o Inter até venceu no Beira-Rio, por 3 a 2, mas tomou 3 a 1 fora de casa e terminou eliminado. Em 1997, o confronto em Porto Alegre terminou empatado e o Fla saiu com a vaga após vencer por 1 a 0 no Maracanã. Em ambos os casos, porém, o time carioca terminou derrotado pelo eventual campeão da competição - em 96, pelo Cruzeiro, nas semifinais, e em 97, pelo Grêmio, com Carlos Miguel 'calando o Maracanã', na grande decisão no Rio de Janeiro.

Em cinco confrontos de mata-mata entre Flamengo e Internacional, o Flamengo tem vantagem: 3x2.

Em 2009, foi a vez do Colorado bater na trave após eliminar o Rubro-Negro. Taison e Andrezinho marcaram os gols do time gaúcho e despacharam os cariocas no Beira-Rio, mas perderam a final para o Corinthians, no confronto que gerou o famoso "DVD" de Fernando Carvalho, apontando supostos erros de arbitragem beneficiando o Timão.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes no Brasileirão, o retrospecto está dividido e os times fizeram valer a força de seus mandos de campo: o Internacional venceu duas partidas e empatou a outra no Beira-Rio, com gols de Pottker e Rodrigo Dourado em 2018 e Guerrero e Sarrafiore em 2019. No empate, Abel Hernández e Galhardo marcaram para o time em 2020, enquanto Pedro e Éverton Ribeiro marcaram os gols cariocas. Já no Maraca, o Flamengo venceu em 2018, com Paquetá e Éverton Ribeiro, e em 2019, com Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique.

No final das contas, nada disso entra em campo: os 11 jogadores de ambos os lados certamente seguirão escrevendo seus nomes na história de ambas as equipes e decidirão. Nem a história, nem as provocações de ambos os lados vão interferir em uma final no Maracanã.