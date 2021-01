Flamengo no Brasileirão: maiores artilheiros e dados históricos

Confira alguns dos principais números do Rubro-Negro em todas as edições do Campeonato Brasileiro!

Dono da maior torcida do país, o Flamengo sempre começa o Campeonato Brasileiro como um dos favoritos ao título, ainda mais quando possui um dos melhores elencos do país, como atualmente. E ao longo de tantos anos e conquistas, existem muitos números e recordes históricos do Rubro-Negro na competição, encabeçados, é claro, por Zico, maior jogador da história do clube.

Abaixo, confira números, marcas, recordes e artilheiros do hepta campeão do Brasileirão.

ARTILHARIA

(Foto: Flamengo/Divulgação)

Em todos os tempos: Zico é o maior goleador do Flamengo na história dos Brasileirões. Foram 139 gols entre 1971 e 1989,

Em uma edição: com 25 gols no título de 2019, Gabigol é o maior artilheiro do Fla em uma única edição!

Em um único jogo: apelidado de “o Artilheiro das Decisões”, Nunes fez todos os gols na vitória por 8 a 0 sobre o Fortaleza, em 1981.

Artilheiros do campeonato: Zico (1980, 82 – 21 gols nas duas vezes), Nunes (1981 – 16 gols), Adriano (2009 – 19 gols) e Gabigol (2019 – 25 gols) foram os jogadores do Fla que tiveram a honra de terminar um Brasileirão como artilheiros.

OS COMANDANTES

Com 110 jogos disputados, Zagallo foi o treinador que mais esteve no comando do Rubro-Negro. Entretanto, foi Carlinhos o que mais disputou Brasileirões pelo Clube da Gávea: foram seis edições [1983, 87, 92, 94, 22 e 2000].

Cláudio Coutinho e Joubert foram os treinadores que atingiram a maior sequência invicta [17 jogos]. A pior sequência sem vitórias é com Vanderlei Luxemburgo, em 2011: 10 jogos.

QUEM MAIS ENTROU EM CAMPO

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Léo Moura é o jogador que mais vezes representou o Flamengo nos Brasileirões: foram 314 partidas entre 2005 e 2014.

PAREDÃO

Cantarelli foi o goleiro que passou mais minutos sem sofrer gols. Foi em 1974, quando passou 630 minutos imbatíveis.

GOLEADAS

A maior vitória do Rubro-Negro foi o 8 a 0 sobre o Fortaleza, em 1981; a maior derrota, um 6 a 0 impostos pelo Botafogo em 1972.