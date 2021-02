Marcos Braz alfineta presidente do Inter após reclamações: "não está acostumado a chegar às finais"

Vice-presidente de futebol do Flamengo lamentou a postura do mandatário do time Colorado que reclamou do gol do Gabigol contra o Corinthians

Depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, concedeu entrevista coletiva e fez críticas a arbitragem. Inclusive, reclamou do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians.

"No outro jogo o impedimento me pareceu claro e mesmo com o auxilio das linhas, qualquer um de nós olhar de forma clara, vai ver que o atacante (Gabigol) estava na frente do que passa a bola. Agora é a hora da onça beber água, nós não vamos aceitar de nenhuma maneira interferências externas", disse Barcellos.

Nesta terça-feira (16), também em coletiva de imprensa, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, respondeu ao mandatário colorado, com direito a alfinetada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Acho que ele nao esta acostumado a chegar nas finais, se empolgou um pouco. Com o maior respeito que a gente tem com o Internacional, o presidente chegar e ficar gritando isso não adianta. A CBF está atenta, nós estamos atentos. Não está acostumado, está empolgado. Até merece, o time dele está bem, mas tem que ter mais cuidado com a louça."

Abaixo, confira outros trechos da coletiva de Braz

Retorno de Rafinha

"A gente há quase duas semanas, a gente vem conversando tanto com Rafinha tanto quanto o empresário dele, algumas vezes com os dois juntos. A gente já encaminhou uma proposta do Flamengo, apresentado algumas questões diferentes de quando ele chegou. Colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo está passando agora, todos os times do mundo. A gente espera ser compreendido por ele. Avançaram as questões, estão avançadas. Agora o Flamengo tem tempo, o atleta tem tempo para avaliar as questões. A gente espera que dê tudo certo, mas não depende só do Flamengo, depende do jogador também".

Reforços para 2021

"O Flamengo está sempre atento ao mercado. A gente sabe que o mundo é outro, pelo menos no aspecto esportivo, a gente tem que fazer as coisas com mais tranquilidade porque existem ainda algumas incertezas. Questões que nos coloca num grau de avanço menor".

Mais artigos abaixo

Rogério Ceni

"Ceni é o técnico do Flamengo, é isso que eu tenho que responder. Essas perguntas eu não entendo. Ele é um funcionário do Flamengo, igual o Flamengo tem uns 700 aqui. A questão do consenso é porque quando um técnico chega, ele chega querendo apresentar a metodologia dele, ele precisa de tempo para se sentir seguro, com jogadores, relação com a diretoria. Ceni se encontra num bom momento no Flamengo em todos os sentidos".