Flamengo x Bahia sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo às 15h (de Brasília), neste domingo (19), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Flamengo e Bahia se enfrentam neste domingo (19), às 15h00 (de Brasília), em partida válida pelo Brasileirão sub-20. O jogo terá transmissão apenas pela internet, no site elevensports.com. Na Goal, você pode acompanhar os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Bahia DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Flamengo faz boa campanha e está, praticamente, classificado para as quartas / Foto: Marcelo Cortes / CRF / Divulgação

O site Eleven Sports, na internet, transmitirá o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Em quinto lugar na tabela do Brasileirão, o Flamengo luta para manter sua posição e se classificar tranquilamente para a segunda fase do campeonato.

Com uma invencibilidade de nove jogos, o time carioca vai com grande poder para jogar em casa e enfrentar o Bahia.

Provável escalação do Flamengo : João Fernando, Luan, Gabriel Noga, Cleiton e Ramon; Daniel Cabral, Max e Lázaro; João Pedro, Werton e André.

BAHIA

Em penúltimo no campeonato, o Bahia vive difícil fase no torneio nacional. Sem chances de classificação para a segunda fase, o clube baiano disputa os próximos duelos para tentar uma vaga melhor até o fim do Brasileirão.

Porém, como forma de tranquilizar, no úlitmo jogo, pelo Baiano, o Bahia fez bom jogo e bateu o Vitória por 4 a 2.

Provável escalação do Bahia: Pedro; André, Guilherme Silva, Guilherme Silva e Ryan Carlos; Pedro, Hiago Bagarolo, Everton e Robert Santos; João Vitor, Riquelme e Choco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 Flamengo 3 x 2 Botafogo Carioca sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Bahia Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Fluminense x Flamengo Carioca sub-20 22 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Cruzeiro Brasileirão sub-20 11 de setembro de 2021 Bahia 4 x 2 Vitória Baiano sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas