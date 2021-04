Flamengo x Volta Redonda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo recebe o Volta Redonda neste sábado (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada, valendo o título da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na Fla TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

Flamengo e Volta Redonda decidem o título da Taça Guanabara neste sábado (24). Enquanto o Voltaço chega à 11ª rodada como líder, com 21 pontos, o Rubro-Negro tem 20.

Confiante após a vitória na estreia da Libertadores sobre o Vélez, o Fla pode ter em campo força máxima.

