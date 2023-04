Por que o Flamengo barrou jornalistas do UOL de acesso ao Ninho do Urubu?

Nas últimas semanas, jornalistas do UOL foram impedidos de entrar no CT Ninho do Urubu para fazer a cobertura do Flamengo. O portal ficou de fora até da apresentação oficial de Jorge Sampaoli, que aconteceu no dia 17 de abril, um dos principais acontecimentos recentes do dia a dia do clube. O imbróglio se deu por conta de uma matéria publicada pelo UOL sobre o incêndio no local ocorrido em 8 de fevereiro de 2019, que vitimou dez atletas das categorias de base do clube.

A reportagem em questão foi publicada em 6 de março de 2023, assinada por Leo Burlá - clique para acessar a matéria. Na peça, o veículo traz uma entrevista com o engenheiro, José Augusto Bezerra, contrato pelo clube para dar um parecer técnico do local do incêndio entre outros serviços. Ele afirma que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, teria mandado um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica problemática enquanto a perícia das causas da tragédia estava em andamento.

O Flamengo, através de nota, alega que provou que a matéria continha erros e exigiu uma retratação pública do UOL. O veículo publicou uma nota emitida pelo clube após a matéria ter ido ao ar, mas não admitiu erros.

O Rubro-Negro, por sua vez, entrou com uma ação na Justiça exigindo a retratação pública da entidade, e que só irá liberar o portal novamente para coberturas no Ninho com essas condições. Há cerca de um mês, o clube entrou com uma queixa crime acusando o UOL de calúnia, injúria e difamação.

O veículo, por sua vez, também exige na Justiça o direito de ter seus repórteres que cobrem o dia a dia do clube liberados para entrarem nas dependências do Rubro-Negro para as devidas coberturas jornalísticas. No final de março, o UOL entrou com um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para voltar a frequentar o Ninho.

Entidades se manifestaram

Entidades como Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Associação Brasileira de Imprensa e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, se manifestaram contra a atitude do Flamengo de proibir a entrada dos repórteres setoristas que fazem a cobertura do dia a dia do clube para o UOL.