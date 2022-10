Flamengo vence o América-MG já de olho na final da Libertadores

Os rubro-negros voltaram a demonstrar a qualidade do seu elenco no Brasileirão

O QUE ACONTECEU? Em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo demonstrou o poder do seu elenco para bater o América-MG por 2 a 1 dentro do Estádio Independência. Foi o primeiro jogo após o título de Copa do Brasil conquistado, nos pênaltis, sobre o Corinthians. Com um time cheio de reservas – que seriam titulares na maioria dos outros times da competição – os cariocas chegaram a 58 pontos e ocupam a terceira posição. Os mineiros seguem com 45.

A equipe treinada por Dorival Júnior entrou em campo repleta de reservas, sem os jogadores que estiveram em campo frente ao Corinthians. Os grandes destaques foram o jovem Matheus França, autor do primeiro gol (ao completar de cabeça escanteio batido por Marinho), e o experiente Everton Cebolinha, que fez o 2 a 1 depois de Everaldo ter empatado as coisas para os donos da casa. O triunfo foi comemorado, mas não é segredo que o Flamengo agora já voltou todas a suas forças para a final de Libertadores contra o Athletico-PR, no próximo dia 29 de outubro.

O QUE FOI FALADO? Após a partida, Diego Ribas, uma das lideranças do elenco, exaltou o espírito de competitividade no elenco profissional rubro-negro e também falou sobre os próximos desafios: “Ao longo desta temporada nós temos provado a força, realmente, deste nosso grupo. O Dorival tem conseguido extrair o melhor de cada um. Nós temos um grupo sensacional. E foi o que nós falamos no vestiário: entramos em campo, a torcida gritando ‘campeão, campeão’, então a nossa postura tem que ser de campeão”, disse para o Premier FC.

“Independentemente do troféu, acho que a postura tem que ser de campeão, e de não se acomodar, e continuar competindo no mais alto nível. É o que temos feito. E é com este espírito que nós vamos aí para o jogo, tanto de terça-feira (contra o Santos, pelo Brasileirão) como na final da Libertadores”, completou.

A SITUAÇÃO: Desde a chegada de Dorival Júnior para o comando do Flamengo, a equipe se dividiu no chamado “Time das Copas” enquanto jogadores considerados reservas atuaram mais vezes no Brasileirão. A estratégia deu certo: o Rubro-Negro já conquistou a Copa do Brasil e pode coroar a temporada com mais uma taça de Libertadores para a sua galeria.

O QUE VAI ACONTECER: Antes de viajar para Guayaquil, o Flamengo ainda enfrenta o Santos pelo Brasileirão. Mais uma vez, os jogadores titulares deverão ser poupados visando o sucesso na Libertadores.