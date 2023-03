Flamengo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Clássico dos Milhões será disputado neste domingo (5), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 54 mil ingressos vendidos, Flamengo e Vasco se enfrentam pela primeira vez na temporada neste domingo (5), às 18h10 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Pressionado após mais um vice na temporada (perdeu as três finais disputadas em 2023), o Flamengo volta a campo muito pressionado após a derrota nos pênaltis para o Independiente del Valle na final da Recopa. Caso vença neste domingo (4), conquistará o título da Taça Guanabara. No momento, está na liderança do Cariocão com 23 pontos.

Do outro lado, o Vasco, brigando pelo G-4, com 17 pontos, chega embalado após a goleada aplicada sobre o Boavista por 4 a 1 na última rodada. Para o clássico, o técnico Barbieri terá o retorno de Andrey Santos, que está de volta ao clube e já poe estrear no domingo.

Até o momento, Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 396 oportunidades. Foram 154 vitórias do Rubro-Negro, contra 131 do Cruz-maltino, além de 111 empates. No último encontro, válido pela semifinal do Cariocão 2022, o Fla venceu por 1 a 0, com gol de Willian Arão.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos (Barros) e Jair; Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Victor Hugo, Léo Pereira e Filipe Luís seguem lesionados.

Vasco

Orellano, Gabriel Dias e Riquelme estão fora do clássico.

Quando é?