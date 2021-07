Flamengo tenta liberação de torcida no Maracanã para Flamengo x Olímpia, pela Copa Libertadores

Rubro-negros enviaram novo protocolo à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e esperam mandar partida na cidade

Depois de um "bate boca" através das redes sociais entre dirigentes do Flamengo e o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, o rubro-negro encaminhou à Secretaria de Saúde um novo protocolo para a reabertura do Maracanã. O documento foi enviado na tarde desta quarta-feira (28).

Para a partida das oitavas de final, diante do Defensa y Justicia, o Flamengo havia enviado um protocolo que foi reprovado pelos orgãos de saúde. Eduardo Paes afirmou que o documento enviado pelos dirigentes rubro-negros na ocasião era "bem ruim".

O Flamengo acabou mandando a partida em Brasília e tem portas abertas na capital do país caso queira mandar novamente um jogo no Mané Garrincha. O intuito dos dirigentes, no entanto, é realizar a partida contra o Olímpia, pelas quartas de final, no Maracanã. Além disso, a expectativa é reabrir o estádio para que se possa fazer maior pressão na CBF pela volta dos torcedores no Brasileirão.

A ideia dos rubro-negros é ter 30% da capacidade do estádio, a mesma capacidade liberada em Belo Horizonte, por exemplo. A Secretária de Saúde da capital de Minas Gerais anunciou hoje a liberação da volta ao público. As regras são, além dos 30%, torcida única.