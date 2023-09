Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da final Copa do Brasil

Primeiro jogo da final será disputado neste domingo (17), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e São Paulo iniciam a disputa do título da Copa do Brasil 2023 na tarde deste domingo (17), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A volta está marcada para o dia 24, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Ricardinho e Roger Flores, enquanto no SporTV e no Premiere, a narração ficará a cargo de Gustavo Villani, com os comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes. Já no Amazon Prime, o duelo terá duas opções de narradores. A primeira opção é Cleber Machado, acompanhado de Rafael Oliveira e Sálvio Spínola. A segunda opção é Rômulo Mendonça, com comentários de Athirson e Cicinho.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo estreou na atual edição com uma vitória sobre o Maringá por 8 a 4 na terceira fase, enquanto no mata-mata eliminou o Fluminense por 2 a 0 (agregado), o Athletico-PR por 4 a 1 e o Grêmio por 3 a 0 (agregado), nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.

Após a eliminação da Copa Libertadores e a derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro entra em campo pressionado pelo título. Jorge Sampaoli, sob pressão, não participou da conversa a portas fechadas que os jogadores tiveram antes do início do penúltimo treino.

"Um jogo que, por ser uma final, vai ter uma atenção importante. Os dois times têm grandes jogadores. São Paulo foi buscar o Lucas Moura no mercado, o James Rodríguez, se reforçou para ganhar. Então temos que estar em uma muito boa tarde para ganhar esse título porque o rival é muito forte", afirmou Sampaoli.

Para o primeiro jogo da final, o técnico argentino mais uma vez mexeu no time titular. Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Erick Pulgar, que não participaram da derrota para o Furacão no meio da semana, retornam entre os 11 iniciais.

Do outro lado, o São Paulo, em busca do título inédito, eliminou o rival Corinthians na semifinal por um placar agregado de 3 a 2. Vale lembrar que o Tricolor estreou na terceira fase da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Ituano por 1 a 0. Nas oitavas de final, deixou para trás o Sport nos pênaltis por 5 a 3, e o Palmeiras com um placar agregado de 3 a 1 nas quartas de final.

O técnico Dorival Júnior tinha como dúvida para o duelo a presença do zagueiro Arboleda, que tratava de uma fibrose na coxa esquerda. Porém, o equatoriano se recuperou a tempo e está confirmado para o duelo.

"Todos nós estamos pensando muito nos dois jogos finais. Tenho certeza de que os dois lados estão da mesma forma. Todos querem que chegue logo esse momento", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Victor Hugo, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Welington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Junior.

Desfalques

Flamengo

Allan, Filipe Luís, Varela seguem fora.

São Paulo

Galoppo, Erison, Marcos Paulo, Ferraresi e Igor Vinícius são desfalques.

Quando é?