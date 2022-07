Flamengo saí na frente em briga com Botafogo por Luís Henrique

Rubro-Negro está otimista para ter o jogador por empréstimo

O Flamengo tem negociações muito bem encaminhadas com Luís Henrique, do Olympique de Marseille. O atacante também recebeu proposta do Botafogo, mas, neste momento, o clube rubro-negro está à frente. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pela GOAL.

O Rubro-Negro procurou diretamente o estafe do atleta, manifestou o interesse e ouviu o "ok" para formalizar uma proposta. Agora, o Flamengo tenta um empréstimo junto ao Olympique de Marseille, mas não descarta fazer um investimento inicial.

As conversas são lideradas pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e a chegada de Luís Henrique seria para suprir a ausência de Bruno Henrique, lesionado e com previsão de retorno em 10 a 12 meses. Aos 20 anos, o jogador é visto como uma boa opção para atuar pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pela direita.

Mais artigos abaixo

O São Paulo também demonstrou interesse em Luís Henrique e tentou uma investida na última janela de transferências, mas sem sucesso. O Tricolor, segundo soube a GOAL, não voltou a fazer contato pelo atacante.

Revelado pela base do Botafogo, Luís Henrique chegou ao Marseille em 2020, numa transação que rendeu 8 milhões de euros aos cofres do clube Alvinegro. Ao todo, soma 49 jogos com a camisa do Marseille, com um gol e seis assistências.