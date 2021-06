Flamengo recebe proposta por Piris da Motta e paraguaio avalia ida para o Japão

Por seleção, volante vê bom bons olhos seguir fora do time rubro-negro

O Flamengo recebeu uma proposta do Yokohama FC, do Japão, pelo volante Piris da Motta. A notícia foi trazida pelo jornal "O Dia" e confirmada pela Goal. O volante, que está com a seleção paraguaia disputando a Copa América, analisa a oferta.

A proposta, segundo apuração da Goal, foi feita de clube para clube e há uma grande inclinação do time rubro-negro em aceitar a oferta. A expectativa, no entanto, fica por parte de Piris da Motta que ainda não deu uma resposta. O jogador estava emprestado ao Gençlerbirliği, da Turquia, e apesar do rebaixamento da equipe, teve bom desempenho.

A prova do bom desempenho de Piris da Motta se dá pela convocação do atleta para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa América. Na noite da última segunda-feira (14), ele foi titular na vitória do Paraguai por 3 a 1 sobre a Bolívia e foi bastante elogiado pela atuação.

Pessoas ligadas a Piris da Motta garantem que o intuito do atleta é seguir jogando, justamente para continuar recebendo chances na seleção paraguaia. A avaliação é de que no Flamengo Piris não deve ter a sequência que precisa para se manter entre os convocados.

O Flamengo, por sua vez, acredita vai debatendo os valores com o time japonês e acredita que Piris pode seguir se valorizando durante a Copa América e isso pode aumentar os valores da transação. A ideia é manter um percentual de uma futura venda.