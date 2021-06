Flamengo x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o RB Bragantino neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, após avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x RB Bragantino DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistente VAR: Celso Luiz da Silva (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca seguir invicto no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (19). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Coritiba no meio da semana, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão, de olho em mais uma vitória.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni volta ao comando da equipe depois do positivo para Covid-19, e em meio a polêmica com a liberação ou não de Pedro para defender a seleção olímpica.

Já o RB Bragantino chega embalado após a vitória sobre o Corinthians na última rodada por 2 a 1.

O meia-atacante Claudinho será desfalque por desgaste físico, além de Luan Cândido, com lesão no adutor da coxa esquerda.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz (João Gomes).

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista e Pedrinho; Artur, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 América-MG Brasileirão 13 de junho de 2021 Flamengo 2 x 0 Coritiba Copa do Brasil 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fortaleza Brasileirão 23 de junho de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Flamengo Brasileirão 27 de junho de 2021 11h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA Bragantino 2 x 2 Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021 Corinthians 1 x 2 Bragantino Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas