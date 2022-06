Flamengo prepara proposta de 5 milhões de euros por Andreas Pereira

Manchester United segue firme e pede cerca de 10 milhões de euros, mesmo que o jogador não esteja nos planos do técnico Erik ten Hag

O Flamengo voltou a conversar com o Manchester United e deve apresentar uma nova proposta pela manutenção de Andreas Pereira. O clube prepara uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do meio-campista, conforme apurado pela GOAL.

O principal entrave neste momento é o valor pretendido pelos britânicos. Embora não contem com Andreas Pereira para o plantel comandado por Erik ten Hag, os Red Devils querem no mínimo 10 milhões de euros (R$ 55 milhões) — um valor superior a este não está descartado.

O que incomodou o Manchester United foi a postura do Flamengo nas tratativas. Depois de deixar tudo apalavrado com o clube inglês em janeiro, o Rubro-Negro recuou sobre a negociação e cogitou nem sequer comprar o jogador. A situação causou desgaste entre os envolvidos.

A fim de solucionar o imbróglio, a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de enviar um emissário à Inglaterra a fim de conversar com representantes dos Red Devils. A situação ainda não está fechada, mas é possível que isso aconteça durante o mês de julho.

Andreas está disposto a reforçar para o Manchester United o desejo de permanecer no Ninho do Urubu. O meio-campista já deixou isso claro em reunião recente com a diretoria do Flamengo e seus empresários. Agora, está disposto a avisar o clube com o qual tem contrato até junho de 2023.

O seu empréstimo no Flamengo se encerra em 30 de junho deste ano. O jogador viveu altos e baixos durante a passagem pelo Rubro-Negro Carioca, mas mantém o desejo de permanência no clube. O seu principal momento negativo foi o erro na final da Libertadores 2021, perdida para o Palmeiras, em Montevidéu.

Nesta temporada, o meio-campista atuou em 27 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O jogador tem atuado como titular do time de Dorival Júnior neste momento.