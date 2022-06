Flamengo marca reunião para decidir futuro de Andreas Pereira

Contrato de empréstimo do meia com o Rubro-Negro se encerra no dia 30 de junho; chegada de Everton Cebolinha pode influenciar na permanência do atleta

O Flamengo está muito próximo de definir de vez o futuro de Andreas Pereira. Segundo soube a GOAL, o estafe do atleta se reúne com representantes do time carioca nesta terça-feira (14), para discutir o que será feito com o meia, emprestado ao clube junto ao Manchester United até dia 30 de junho.

A reportagem pôde confirmar que a chance de Andreas permanecer no clube é muito pequena. No início do ano, o Flamengo havia fechado com o Manchester United a compra do jogador por 10 milhões de euros (R$ 53,5 mi, na cotação do dia). No entanto, o rendimento do atleta caiu desde então e a diretoria preferiu reavaliar a situação.

Mais artigos abaixo

Para que Andreas fique no clube, o United teria que dar um bom desconto no valor inicialmente combinado, o que é considerado difícil. Além disso, a demora em confirmar a compra deixou o próprio meia indeciso sobre a sequência no Fla.

Antes mesmo de definir o futuro de Andreas Pereira, o Rubro-Negro avança em outras frentes no mercado e já fez uma proposta ao Benfica pela compra de Everton Cebolinha por 14 milhões de euros. Um investimento deste porte, logo, dificulta ainda mais a permanência do meia belga-brasileiro pelo valor que as partes haviam inicialmente acordado.