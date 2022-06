Andreas Pereira pede para ficar, e Flamengo busca forma de mantê-lo

Cariocas não querem pagar 10 milhões de euros por manutenção do meio-campista. Clube tenta prorrogar empréstimo ou reduzir valor

A reunião entre Andreas Pereira e Flamengo, realizada nessa terça-feira (14), teve uma reviravolta. O jogador pediu à diretoria para seguir no clube e deve ter o pedido atendido, conforme apurado pela GOAL.

No encontro, que contou com a presença do estafe do atleta e da diretoria do Flamengo, o meio-campista de 26 anos sinalizou com a intenção de permanência na Gávea ao término do contrato de empréstimo, em 30 de junho.

A cúpula rubro-negra destacou que não pagaria o valor exigido pelo Manchester United — 10 milhões de euros (R$ 53,07 milhões na cotação atual) —, mas tenta um acordo com os Red Devils para a sua sequência no time comandado por Dorival Júnior.

O desejo do Flamengo é reduzir o montante estabelecido para a aquisição de Andreas Pereira ou prorrogar o empréstimo ao menos até o fim de 2022. As duas alternativas agradam ao atleta.

As tratativas serão conduzidas pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo da pasta, Bruno Spindel. A dupla se encarregará de conversar com os ingleses ao lado do estafe do jogador.

O Flamengo tinha tudo certo para a aquisição de Andreas Pereira por 10 milhões de euros. No entanto, o clube recuou por causa do valor da negociação e só escutou o jogador nessa terça-feira. A situação deve ter novidades nos próximos dias.

O meio-campista de 26 anos tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2023. O atleta não terá espaço no elenco comandado por Erik ten Hag, técnico recém-contratado em Old Trafford.

Em 2022, Andreas Pereira tem 24 partidas disputadas pelo Flamengo, com dois gols marcados e duas assistências. Ele esteve em campo por 1.486 minutos nesta temporada.