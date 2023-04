Flamengo x Ñublense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Ñublense se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Equador, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários dos ex-jogadores Diego Ribas e Júnior. Já na ESPN e no Star+, Rogério Vaughan estará ao lado dos comentaristas Paulo Calçade, Fernando Prass e Renata Ruel.

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo vive um momento conturbado após a derrota para o Fluminense por 4 a 1, que culminou a demissão do técnico Vítor Pereira. Mário Jorge assumiu a equipe na derrota para o Maringá por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e na vitória sobre o Coritiba por 3 a 0 na estreia do Brasileirão.

Agora, para o segundo jogo da Libertadores, a equipe será comandada por Jorge Sampaoli, anunciado na última sexta-feira (14) como novo treinador. Com apenas dois treinos realizados, o argentino não deve fazer grandes mudanças na equipe que venceu o Coritiba no domingo (16).

"Temos mais ou menos claro o conhecimento dos nomes que estão à disposição. Teremos que falar e ver, agora, no primeiro dia, como estão cada um deles e como estão emocionalmente, futebolisticamente e fisicamente, para saber com qual jogador eu vou poder contar para o próximo jogo", afirmou o técnico.

No Grupo A, o Flamengo tentará conquistar os primeiros três pontos na Libertadores, depois de perder o duelo de abertura do torneio contra o Aucas (EQU) por 2 a 1. Já o Ñublense também foi derrotado pelo Racing por 2 a 0 na rodada de estreia.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Ñublense: Pérez; Cerezo, Caroca e Salazar; Rebolledo, Leiva, Rivera Zúñiga e Campusano; Reyes, Oyarzo Muñoz e Rubio. Técnico: Jaime García.

Desfalques

Flamengo

David Luiz, Filipe Luís, Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar são desfalques.

Ñublense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?