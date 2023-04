Por que o Flamengo escolheu Jorge Sampaoli?

Diretoria optou pelo "plano B" após vexame contra o Maringá e decisão de Jorge Jesus

Desde a saída de Vitor Pereira, o nome de Jorge Sampaoli entrou no radar do Flamengo. O técnico argentino era o plano “B” enquanto Jorge Jesus era o grande sonho. Com a decisão do português de não avançar nas conversas antes do final da temporada com o Fenerbahçe e o vexame diante do Maringá, pela Copa do Brasil, a diretoria rubro-negra decidiu fechar com o argentino.

O Flamengo fez contatos com Sampaoli e deixou o técnico ciente de que havia a opção de Jorge Jesus. O argentino sabia da importância da diretoria em tentar a contratação do ídolo. Enquanto aguardava um retorno, Sampaoli recebeu uma oferta do Nottingham Forest, da Inglaterra, mas recusou. O treinador queria deixar o caminho livre para realizar um de seus sonhos.

Sampaoli nunca escondeu o desejo de dirigir o Flamengo mesmo diante de tantos desencontros. O técnico tem residência fixa no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Búzios, reduto de argentinos. Ele gosta do país e se sente quase um “brasileiro”.

Além de conhecer o futebol nacional, o estilo de jogo ofensivo e a forte personalidade são características que agradam aos dirigentes do Flamengo, especialmente ao presidente Rodolfo Landim, um dos principais entusiastas da contratação.

Sampaoli chega ao Flamengo com contrato até dezembro de 2024, quando encerra o segundo mandato de Rodolfo Landim. O treinador é aguardado no Rio de Janeiro até domingo.