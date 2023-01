Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (21), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora. A GOAL também traz os principais lances da partida em tempo real.

Quer ver jogos do Carioca 2023 ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois de duas vitórias consecutivas no Cariocão (contra o Audax e o Portuguesa), o Flamengo perdeu o 100% de aproveitamento no torneio diante do Madureira (empatou sem gols) na última rodada. Apesar do resultado, o Rubro-Negro segue líder com sete pontos - lembrando que a equipe tem um jogo a mais).

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira trata como dúvida a presença de Filipe Luís, recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita, mas confirmou que escalará os titulares.

Do outro lado, o Nova Iguaçu, com apenas um ponto, busca a primeira vitória no Estadual. Empatou sem gols com o Volta Redonda na rodada de estreia, e na sequência foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo regitra nove vitórias, contra apenas uma do Nova Iguaçu, além de um empate. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Rubro-Negro goleou por 5 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Escalação do provável Nova Iguaçu: Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Igor Fraga, Gustavo Nicola e ícaro; Ewerton, Andrey e Nathan Palafoz. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Flamengo

Getty Images

Victor Hugo e Bruno Henrique seguem fora.

Nova Iguaçu

Bruninho, suspenso, é desfalque certo.

Quando é?