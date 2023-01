Sem fazer muito esforço, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 5 a 0, no Maracanã, na tarde deste sábado (21), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Pedro, duas vezes, Gabigol, duas vezes, e Fabrício Bruno anotaram os gols.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do estadual, com 10 pontos, enquanto o Nova Iguaçu fica em 11º lugar, com 1 ponto. Na próxima rodada, o Mengão visita o Bangu, enquanto o Nova enfrenta o Audax-Rio.