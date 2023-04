Flamengo x Maringá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (26), o Rubro-Negro procura avançar às oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Maringá se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como perdeu a ida por 2 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming, com a narração de Romulo Mendonça.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois da derrota para o Internacional por 2 a 1 no Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para o mata-mata em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli não sabe se poderá contar com David Luiz. Caso não esteja apto, Wesley assumirá a posição.

Já o Maringá pode garantir sua permanência na competição mesmo sofrendo uma derrota por um gol de diferença. Na Copa do Brasil, a equipe venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na fase inicial e, posteriormente, eliminou o Marcílio Dias por 2 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Wesley (David Luiz), Léo Pereira,, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Vidal), Gerson e Everton Ribeiro; Cebolinha (Marinho), Pedro e Gabigol. Técnico: Sampaoli.

Maringá: Dheimison; Michel, Max Miller, Wesley e Raphinha; Erick Varão, Serginho, João Denoni, Iago; Bruno Lopes e Luiz Tiago. Técnico: Jorge Castilho.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Erick Pulgar, Matheuzinho e Arrascaeta estão fora.

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?