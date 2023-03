Flamengo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Fla-Flu será disputado nesta quarta-feira (8), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada.

Depois de dois vices em duas finais disputadas (Supercopa do Brasil e Recopa), o Flamengo pode conquistar o seu primeiro título na temporada. Líder da Taça Guanabara com 23 pontos, um a mais que o Fluminense, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para levantar o troféu.

Para o clássico, o técnico Vítor Pereira ainda não sabe se poderá contar com Thiago Maia e David Luiz, que reclamaram de dores após a derrota para o Vasco por 1 a 0 no domingo (5), enquanto Pedro, que foi preservado, pode retornar ao time titular.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado com quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, goleou o Bangu por 5 a 0 e pode entrar em campo com a mesma escalação. No Cariocão, registra sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Em 440 jogos disputados entre as equipes, foram 160 vitórias do Flamengo, contra 139 do Fluminense, além de 141 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Vidal, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Victor Hugo, Pulgar e Filipe Luís seguem fora.

Fluminense

Manoel, Jorge e Gustavo Apis estão fora do Fla-Flu.

Quando é?