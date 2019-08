Atlético de Madrid tem preferência de compra de Bruno Guimarães

Colchoneros acertaram a prioridade para ter o volante por 30 milhões de euros durante a negociação de Renan Lodi

Renan Lodi pode ser o responsável por abrir as portas do para o antigo companheiro Bruno Guimarães. A Goal apurou que, no acordo para contratar o lateral-esquerdo, o clube espanhol ficou com a preferência de compra do volante.

A prioridade dos colchoneros para garantirem também a chegada do camisa 39 do Paranaense ficou acertada em 30 milhões de euros (R$ 126 milhões), com validade até 2020.

Caso o Furacão venha a receber uma oferta por Bruno Guimarães nos próximos meses, o Atlético de Madrid tem a possibilidade de acionar a opção no contrato e levar a melhor. A multa rescisória do jogador, vale lembrar, hoje está estipulada em cerca de 40 milhões de euros (R$ 168 milhões).

Recentemente, o Shanghai Shenhua tentou, da China, a contratação do volante de 21 anos. A negociação não avançou porque o próprio atleta avisou que tem como foco jogar no futebol europeu, onde também já alvo de , , e .