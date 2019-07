Com sonho de jogar na Europa, Bruno Guimarães rechaça sondagem chinesa

Disposto a pagar a multa rescisória, Shanghai Shenhua esbarra no plano profissional do volante do Athletico Paranaense

Bruno Guimarães recebeu no inicio da semana uma sondagem do Shanghai Shenhua. A Goal apurou que o jovem volante do Paranaense, no entanto, rechaçou dar sequência nas conversas com os chineses. Agradeceu o interesse e avisou que tem como meta uma transferência para o futebol europeu.

Depois de quase dois meses de observação, tendo acompanhado in loco a final da contra o , o Shanghai procurou o Furacão por meio do ex-zagueiro e agora diretor Paulo André, que representou o próprio time chinês em 2014, e se mostrou disposto a pagar a multa rescisória do jogador, hoje estipulada em cerca de 40 milhões de euros (R$ 171 milhões).

Com a saída de Renan Lodi muito bem encaminhada para o , a troco de aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 86 milhões), o Athletico vê em Bruno Guimarães, de 21 anos, a próxima grande venda. Recentemente, os paranaenses também receberam sondagens de clubes da Europa, entre eles , e .